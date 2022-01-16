Жители Мурманска просят помочь с поисками пропавшей после страшного ДТП кошки

Питомец пропал. Фото: vk.com/shans_podari

Жители Мурманска просят помощи с поисками домашней кошки Ириски, которая вместе с хозяевами попала в серьезное ДТП под Абрам-Мысом. Авария произошла 14 января.

- В одной из машин разбилась семья, людей доставили в бессознательном состоянии в больницу. У них в автомобиле осталась кошка в переноске, фенотип сиамской, миниатюрная. Ее не нашли, возможно, она выскочила из машины или ее кто-то подобрал, - сообщили волонтеры в группе "Подари шанс".

Неравнодушных северян просят помочь. Необходима любая информация о нахождении кошки, животное сразу заберут друзья разбившейся пары. Тех, кто видел четвероного друга, могут позвонить по телефону: 8 921 156 50 11 (Надежда Рожкова).

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