Педагога из Мурманской области ждет 4 года колонии за развращение ребенка

В судебном заседании мужчина виновным себя не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандалакшский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении педагога, который на детской площадке наблюдал за играющими детьми и познакомился с одним из них.

Выяснив возраст мальчика, которому было меньше 14 лет, он, вопреки нормам морали и нравственности, чтобы удовлетворить свои потребности, завел с ребенком разговор на сексуальные темы и стал показывать на своем телефоне разные непристойные изображения. Убежав от навязчивого знакомого, ребенок сразу сообщил о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

- В судебном заседании мужчина виновным себя не признал, однако его вину подтвердили собранные по делу доказательства. Таким образом, злоумышленника признали виновным по части 2 статьи 135 УК РФ, то есть в совершении развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Учитывая, что он работал педагогом-преподавателем, а также то, что в отношении него уже проводилась процессуальная проверка по сообщению о совершении развратных действий сексуального характера, суд назначил ему дополнительное наказание, запретив 10 лет заниматься педагогической деятельностью.

Приговор суда вступил в законную силу.

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