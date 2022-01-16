Из Териберки в Мурманск 16 января отправится организованная колонна

Водителей просят строго придерживаться порядка следования по маршруту. Фото: правительство МО

Дорога на Териберку все еще остается закрытой по погодным условиям. Из поселка будет сформирована очередная колонна до Мурманска.

- 16 января в 15.00 будет сформирована колонна для организованной проводки по автодороге от села Териберка до 32 километра дороги Кола - Серебрянские ГЭС, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят строго придерживаться порядка следования по маршруту, не обгонять спецтехнику.

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70.

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