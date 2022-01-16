В МЧС рассказали подробности спасения рыбака в районе Червас губы

Северянина нашли в избе. Фото: vk.com/spasinfo51

Жительница Полярных Зорь Ольга Повялушкина поблагодарила сотрудников регионального МЧС за спасение ее брата. 49-летний мужчина отправился на рыбалку в район Червас губы и пропал. 9 января обеспокоенные родные северянина обратились за помощью к спасателям.

- На поиски выехали ПСП Кандалакша АСС ГОКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ по Мурманской области" в составе 3 человек и 2 единицы техники. В поисках также помогал племянник брата, который рассказал, что: "на двух снегоходах они прошли путь он Нивского до Червас губы. Там в избе нашли родственника. Связи не было, и сам он не смог вызвать помощь". Мужчину доставили до трассы Р-21 "Кола" и передали врачам скорой помощи, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Сейчас мужчина находится в больнице Полярных Зорь. По словам Ольги, он лечится в хирургическом отделении, пальцы рук обморожены.

- Брат страдает болезнью Паркинсона, он очень жизнерадостный и добрый человек, даже такая серьезная болезнь не сломала его, но, вот так получилось, что сломался мотобуксировщик и его пришлось ремонтировать, связи не было, - объяснила сестра пострадавшего северянина. - Я и моя семья очень благодарны людям, которые сделали все для спасения брата.

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