В Мурманске после ДТП загорелась машина

ДТП произошло в жилой зоне. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 14 января в Мурманске тушили машину. Загорелась она после ДТП.

- В 23.15 в районе дома № 3 на улице Пономарева водитель, управляя автомобилем "Лада", при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault. Произошло столкновение, от которого автомобиль загорелся. В данном ДТП никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Подробности уточняются.

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