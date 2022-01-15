За сутки в Мурманской области 127 человек заболели коронавирусом

За последние сутки от коронавируса умерли 5 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 января 2022 года, за последние сутки 127 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 402 человека, количество летальных исходов - 2841 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+53, всего 44238), Кандалакшский район (+18, всего 7425), Североморск (+16, всего 8220).

Выздоровели 76 773 северянина, на лечении остается 13 788 пациентов.

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