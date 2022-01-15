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Происшествия15 января 2022 14:18

Обвиняемого в убийстве криминального авторитета жителя Умбы заключили под стражу

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина два месяца пробудет под стражей.

Мужчина два месяца пробудет под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 31 декабря на 1 января в Умбе убили местного криминального авторитета Виктора Тимченко. Вместе с друзьями он отдыхал в баре "Сова", где поссорился с мужчиной из другой компании. Последний выхватил нож и ударил Тимченко в пах. Врачи не смогли его спасти, 2 января пострадавший скончался.

В отношении 36-летнего умбчанина возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Суд рассмотрел избрание для него меры пресечения.

- В судебном заседании обвиняемый Т. и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд учел, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет; оно было совершено в общественном месте в присутствии граждан. Также суд учел, что, оставаясь на свободе, Т. может оказать воздействие на свидетелей с целью склонения данных лиц к изменению ими показаний в его пользу, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

Под стражей обвиняемый будет находиться два месяца.

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