Хотевшая стать няней жительница Мурманска потеряла 90 тысяч рублей

Мошенники обманули искавшую работу северянку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поиск работы няней закончился для 59-летней северянки печально. Ее резюме, которое она разместила на нескольких сайтах, заметили мошенники.

- Женщине позвонил неизвестный, который предложил за хороший заработок поухаживать за его матерью. Для заключения договора и оплаты услуг мужчина попросил предоставить подробные персональные данные вместе с реквизитами банковской карты и счета. Также он настоял на том, что при получении СМС-сообщения с секретным кодом необходимо его ему отправить якобы для подтверждения согласия на трудоустройство. Потерпевшая выполнила указания звонившего. В результате со счета списалась сумма в размере 89 тысяч рублей. Северянка попыталась связаться по телефону с абонентом, но безрезультатно - номер оказался заблокированным, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

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