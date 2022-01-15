В центре Мурманска открылся гастрономический фестиваль "Вкус Арктики"

"Вкус Севера" можно найти на улице Воровского. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 января на улице Воровского в Мурманске открылся гастрономический фестиваль "Вкус Арктики". Там можно будет попробовать блюда арктической кухни - от пышек с крабом до тар-тара из горбуши.

- Можно сказать, что к этой ярмарке мы готовились несколько лет: те рестораторы, которые раньше никогда не говорили об арктической кухне, сейчас ее прекрасно готовят. За последние несколько лет в наших ресторанах появились арктические завтраки, ланч-боксы. И сегодня наши рестораторы демонстрируют новые блюда, которые, я надеюсь, появятся в меню ресторанов Мурманской области. Все участники ярмарки являются участниками Гастрономической карты России. Одним из условий было представить меню с ценой, которая будет отличаться от ресторанной, скидка на блюда составляет порядка 30%. Также на зимний "Вкус Арктики" мы просили сделать побольше горячего - супов, напитков и обязательно локальные блюда, - рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

2022 год объявлен в регионе Годом экологически ответственного туризма. Поэтому те, кто придет со своей термокружкой, смогут налит бесплатный чай в домике туристского информационного центра. Там же можно получить красочный путеводитель по Заполярью, если зарегистрироваться на туристическом портале. В ледяной избушке можно будет увидеть результаты работы гастрономического театра.

"Вкус Арктики" будет работать до 16 января включительно с 11.00 до 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru