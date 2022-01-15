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Общество15 января 2022 7:22

В центре Мурманска открылся гастрономический фестиваль "Вкус Арктики"

Там можно попробовать блюда северной кухни
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Вкус Севера" можно найти на улице Воровского.

"Вкус Севера" можно найти на улице Воровского.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 января на улице Воровского в Мурманске открылся гастрономический фестиваль "Вкус Арктики". Там можно будет попробовать блюда арктической кухни - от пышек с крабом до тар-тара из горбуши.

- Можно сказать, что к этой ярмарке мы готовились несколько лет: те рестораторы, которые раньше никогда не говорили об арктической кухне, сейчас ее прекрасно готовят. За последние несколько лет в наших ресторанах появились арктические завтраки, ланч-боксы. И сегодня наши рестораторы демонстрируют новые блюда, которые, я надеюсь, появятся в меню ресторанов Мурманской области. Все участники ярмарки являются участниками Гастрономической карты России. Одним из условий было представить меню с ценой, которая будет отличаться от ресторанной, скидка на блюда составляет порядка 30%. Также на зимний "Вкус Арктики" мы просили сделать побольше горячего - супов, напитков и обязательно локальные блюда, - рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

2022 год объявлен в регионе Годом экологически ответственного туризма. Поэтому те, кто придет со своей термокружкой, смогут налит бесплатный чай в домике туристского информационного центра. Там же можно получить красочный путеводитель по Заполярью, если зарегистрироваться на туристическом портале. В ледяной избушке можно будет увидеть результаты работы гастрономического театра.

"Вкус Арктики" будет работать до 16 января включительно с 11.00 до 19.00.

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