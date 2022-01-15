Часть трассы "Кола" закрыта из-за непогоды

Из-за непогоды часть дорог в Мурманской области закрыта. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 января в Мурманской области ухудшилась погода. Из-за этого ожидаемо стали закрываться дороги.

- Ввиду сложных погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 "Кола" с 1470-го до 1510 километра (от заозерской развилки до Спутника), - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Ограничение действует с 21.00 14 января. Напомним: 15 числа непогода сохранится. Дорога на Териберку закрыта с 8 января.

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