В Мурманской области для туристов хотят провести тур по сбору северного чая

Туристы в Мурманской области смогут собирать северный чай. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для туристов, которые хотят посетить Мурманскую область, стараются придумать новые виды досуга. Охотой за северным сиянием уже никого не удивишь, поэтому разрабатываются новые проекты.

- Я очень надеюсь, что этим летом мы вместе с туристами отправимся в тур - на сбор северного чая. В прошлом году были пробные моменты, - рассказал глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Северный чай - это не только иван-чай, но и другие дикоросы, в том числе и ягоды.

Напомним: ранее были задумки организовать для туристов туры по наблюдению за ростом грибов, сон на берегу моря и т.д.

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