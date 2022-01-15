В Мурманской области сохранится метель

Погода в Мурманской области оставляет желать лучшего.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
Не первый день в Мурманской области стоит непогода, увы, к выходными ситуация не изменилась.
- Ночью и днем 15 января по Мурманской области и в Мурманске сохранится сильный западный, северо-западный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Дорога на Териберку остается закрытой с 8 января.
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