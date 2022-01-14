В Мурманске росгвардейцы выехали на оказание помощи и задержали подозреваемого в краже

Мурманчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: пресс-служба Росгвардии

Вечером 13 января наряд группы задержания патрулировал улицы Мурманска. Ему поступило указание дежурного центра оперативного управления проехать в переулок Хибинский.

- По словам очевидцев, возле автозаправочной станции находится мужчина, которому требовалась помощь, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области. – Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили молодого человека. Медицинская помощь ему не требовалась.

Однако при проверке документов выяснилось, что мужчина 1981 года рождения находится в розыске с октября прошлого года в связи с кражей. Мурманчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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