700 тысяч рублей перевела мошенникам пенсионерка из Апатитов

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поверив лжесотрудникам банка, жительница Апатитов лишилась 700 тысяч рублей.

62-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили кредит и теперь операции на ее счете заблокированы.

- Чтобы якобы аннулировать кредит, северянке предложили перевести 700 тысяч рублей через оператора сотовой связи на продиктованные номера. Женщину уговорили никому не сообщать об этом, – сообщили в пресс-службе УВМД по Мурманской области. - Перепуганная пенсионерка выполнила требования и перевела деньги на три указанных ей счета. Только после этого она поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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