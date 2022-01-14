14 января из Териберки отправится организованная колонна

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Дорога на Териберку все еще остается закрытой.

14 января в 18.00 будет сформирована колонна для организованной проводки автомобилей от Териберки до 32-го километра дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

"Мурманскавтодор" просит водителей строго придерживаться колонны, ехать за спецтехникой, не обгонять.

Телефон диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

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