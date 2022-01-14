Житель Мурманской области грабил пенсионеров в Архангельске под предлогом чистки вентиляции

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Архангельске поймали вора из Мурманской области. Мужчина похищал имущество и деньги у пожилых северян.

Так, в полицию Архангельска обратилась 80-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришел неизвестный и предложил услуги по чистке вентиляции.

- Во время беседы мужчина попросил у хозяйки стакан воды. Когда пенсионерка вернулась с кухни, то заметила, что с тумбочки пропал кошелек. Пенсионерка потребовала, чтобы незнакомец вернул его. Тот отдал кошелек и скрылся. Архангелогородка тут же позвонила в полицию и сообщила о произошедшем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Мурманской области. Оказалось, что в течение декабря 2021 года мужчина проникал в квартиры пожилых людей под предлогом чистки радиаторов и вентиляции. Улучив момент, когда хозяева отлучились, он похищал ценные вещи, лежавшие на виду – телефоны, деньги и тому подобное.

Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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