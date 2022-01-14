Прогноз погоды в Мурманске и области на 15 января 2022 года: до -7 градусов, метель

По Мурманской области продолжит бушевать метель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как сообщили синоптики, 15 января погоду на Кольском полуострове будет определять западная периферия циклонической депрессии. В Мурманской области продолжит бушевать метель.

- Будет облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-западный сильный, метель. Температура воздуха -2 - 7 градусов в течение суток. Гололедица, - отметили в мурманском гидрометцентре.

Ночью 16 января осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха понизится до -10 - 15, при прояснениях до -17 - 22 градусов.

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