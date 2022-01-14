Теплоход "Клавдия Еланская" не может отчалить из Мурманска 10 дней

Жители ЗАТО Островной застряли в Мурманске. Фото: правительство МО

Жители ЗАТО Островной застряли в Мурманске. Теплоход "Клавдия Еланская", который связывает отдаленный гарнизон с большой землей, стоит в порту заполярной столицы и задерживается с выходом в море вот уже 10 дней.

Причиной тому стала непогода - в регионе разыгралась метель.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписание теплохода "Клавдия Еланская" внесены изменения. Выход из Мурманска запланирован на 15 января, в 17.00. Прибытие в Островной - 16 января, в 08.00, - сообщили в администрации Островного.

О точной дате выхода теплохода будет известно 15 января. Если погода не улучшится, то есть вероятность, что судно может задержаться в Мурманске еще на несколько дней.

Напомним: ранее судно по тем же причинам не могло отчалить из Мурманска перед самым Новым годом.

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