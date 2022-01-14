В Мурманской области определили места для крещенских купаний

Праздник Крещения Господне пройдет в ночь с 18 на 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МЧС по Мурманской области назвали места массового купания, которые оборудуют на Крещение Господне. Праздник отмечают в ночь с 18 на 19 января.

- По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, обычно в форме креста. Называют их иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, - отметили в ведомстве.

В Мурманской области определены 15 специальных мест для крещенских купаний.

Проруби оборудуют в Мурманске - озера Семеновское и Среднее, Мончегорске - озеро Лумболка, Оленегорске - озеро Комсомольское, Апатитах - озеро Имандра (в районе Тик-губы), Кировске - озеро Глубокое, Никеле - озеро Куэтсъярви, Спутнике - озеро Каккуринъярви, Ревде - озеро Окуневое, Снежногорске - озеро Арно, Полярном - озеро Торфяное, Гаджиево - озеро за домом № 81, Североморске - река Ваенга (в районе загородного парка), ЗАТО Заозерск - река Малая Лица и Ковдоре - озеро Ковдор.

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