Призы директора Кольской АЭС получили горнолыжники и сноубордисты из Мурманска, Череповца, Мончегорска и Полярных Зорь

В зимних стартах приняли участие около 90 спортсменов из 13 российских городов. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В зимних стартах приняли участие около 90 спортсменов из 13 российских городов. Шоу огня, живая музыка, конкурсы для детей, игровая программа для зрителей, салют – все эти составляющие создали настоящий праздник для болельщиков, именитых спортсменов и просто любителей горнолыжного спорта.

В соревнованиях на приз директора Кольской АЭС памяти Юрия Васильевича Коломцева – директора Кольской АЭС с 1993 по 2009 гг., первоначально принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к ним присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области и коллеги с других атомных станций России.

«Наследие Юрия Коломцева – это горнолыжный комплекс «Салма», Юрий Васильевич внес неоценимый вклад в его создание и развитие, а традиция встречать Новый год по старому стилю на «Салме» зародилась 19 лет назад. Положительный настрой, заряд бодрости и здорового духа – вот результат, который получают от данного мероприятия все участники и гости», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В этом году турнир собрал лучших горнолыжников и сноубордистов из Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Тверской областей. Призовые места распределились следующим образом:

Мужчины-сноубордисты:

I место – Павел Кондратьев (Полярные Зори)

II место – Роман Егоров (Полярные Зори)

III место – Тимофей Соколов (Полярные Зори)

Женщины-сноубордистки:

I место – Дарья Ковзун (Мончегорск)

II место – Кузнецова Полина (Полярные Зори)

III место – Морозова Александра (Полярные Зори)

Горные лыжи. Женщины 20-35 лет:

I место – Анастасия Лобанова (Мончегорск)

II место – Людмила Весел (Полярные Зори)

III место – Нина Кузнецова (Мончегорск)

Горные лыжи. Женщины 36 лет и старше

I место – Мария Максименко (Мончегорск)

II место – Олеся Омельчук (Полярные Зори)

III место – Елена Петренко (Мончегорск)

Горные лыжи. Мужчины 20-35 лет:

I место – Денис Лавров (Полярные Зори)

II место – Александр Суетин (Череповец)

III место – Максим Суетин (Мончегорск)

Горные лыжи. Мужчины 36 лет и старше:

I место – Константин Барышев (Мурманск)

II место – Виталий Стовбун (Мончегорск)

III место – Игорь Фроленков (Полярные Зори)

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» - это комфортная туристическая и спортивная площадка, где проходят соревнования различного уровня, в том числе Чемпионат России по горнолыжному спорту, а также где с удовольствием отдыхают жители и гости Кольского края, тренируются юные спортсмены.

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