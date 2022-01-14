Шесть кошек с выставки в торговом центре Мурманска пришлось ревакцинировать ветврачам

В Мурманске специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели животных с выставки кошек. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели животных с выставки кошек в Мурманске, которая расположена в ТЦ Plazma. Напомним: ранее на состояние пушистых пожаловались посетители, отметив, что мурлыки практически не реагируют на людей.

Некоторым кошкам пришлось заново делать прививки.

- Ветврачи не выявили у животных, участвующих в выставке, симптомов заболеваний. Специалисты провели ревакцинацию шести кошек против бешенства. Организаторы предоставили ветеринарные паспорта, животные вакцинированы против бешенства, панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и кальцивироза, - отметили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После проверки управление возбудило административное расследование. Организаторы мероприятия нарушили максимальные сроки продолжительности выставки, разрешали свободно контактировать с животными посетителям и не оформили ветеринарные документы на корма для четвероногих друзей.

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