Шесть кошек с выставки в торговом центре Мурманска пришлось ревакцинировать ветврачам

В Мурманске специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели животных с выставки кошек.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Мурманске специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели животных с выставки кошек в Мурманске, которая расположена в ТЦ Plazma. Напомним: ранее на состояние пушистых пожаловались посетители, отметив, что мурлыки практически не реагируют на людей.
Некоторым кошкам пришлось заново делать прививки.
- Ветврачи не выявили у животных, участвующих в выставке, симптомов заболеваний. Специалисты провели ревакцинацию шести кошек против бешенства. Организаторы предоставили ветеринарные паспорта, животные вакцинированы против бешенства, панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и кальцивироза, - отметили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
После проверки управление возбудило административное расследование. Организаторы мероприятия нарушили максимальные сроки продолжительности выставки, разрешали свободно контактировать с животными посетителям и не оформили ветеринарные документы на корма для четвероногих друзей.
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