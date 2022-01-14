10% жителей Мурманской области встретили Новый год в других городах и странах

Оставшись дома, мурманчане также поспешили поздравить родных и близких за границей. Фото: МегаФон

Около 10% мурманских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Карелия.

Всего за время праздничных дней мурманчане проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 84 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в западных странах – каждый четвертый международный турист из Мурманска побывал в Норвегии, Белоруссии или Финляндии. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – около 2% путешественников посетили ОАЭ, Доминикану и Фарерские острова.

Оставшись дома, мурманчане также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили свыше 15 тысяч международных звонков – на 25% больше, чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в США, Германию и Норвегию.

Почти 375 Терабайт абонентов МегаФона в Мурманске и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 27%. Мурманчане начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов, – с 21.00 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на 20.00 последнего дня старого года. Всего абоненты МегаФона в Мурманской области проговорили в новогоднюю ночь свыше 13 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 25 лет, и ответили почти на 675 тысяч входящих звонков-поздравлений.

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