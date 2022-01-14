Михаил Турецкий о концерте на «Адмирале Кузнецове»: «Собралось шесть тысяч человек»

Ранее они выступали на празднике в честь дня рождения Мурманского морского торгового порта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманск по случаю концерта к 300-летию прокуратуры прилетел Михаил Турецкий и его проект «Сопрано Турецкого». Для именитого певца это далеко не первый визит в Заполярье. Так, в январе 2021 года он вместе с «Хором Турецкого» давал Рождественский концерт для северян. Ранее они выступали на празднике в честь дня рождения Мурманского морского торгового порта.

- У меня был интересный опыт выступления на палубе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в сентябре, было +9! Собралось шесть тысяч человек, мы пели без микрофонов! - вспомнил Михаил Турецкий.

По его словам, этот концерт ему запомнился надолго.

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