За сутки в Мурманской области 124 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 января 2022 года, за последние сутки 124 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 275 человек, количество летальных исходов - 2836 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+58, всего 44185), Кандалакшский район (+17, всего 7407), Североморск (+10, всего 8204).

Выздоровел 76 521 северянин, на лечении остается 13 918 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru