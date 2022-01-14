В администрации Апатитов прокомментировали информацию по роспуску приюта для животных "Птичка"

Проблема возникла с помещением, где жили хвостатые - арендодатель решил расторгнуть контракт, поэтому уже в феврале собакам будет негде жить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Апатитах закрывается частный приют для животных "Птичка". Проблема возникла с помещением, где жили хвостатые, - арендодатель решил расторгнуть контракт, поэтому уже в феврале собакам будет негде жить.

- Нас вынуждают освободить помещение. Приют закрывается, и куда девать 80 собак, мы не представляем. Похоже, что они пойдут в город. Вывезем животных поближе к администрации и будем их ездить кормить. Другого выхода нет. За месяц решить нужно судьбу наших подопечных, - сообщили печальные новости организаторы приюта.

В администрации Апатитов прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там пояснили, что приют был организован физлицом по собственной инициативе. Администрация города оказывает частным приютам помощь, однако создание муниципального приюта не входит в обязанности органов местного самоуправления.

- Администрация провела анализ финансовых затрат на создание муниципального приюта и его дальнейшее содержание. Анализ показал, что Апатиты не имеют финансовой возможности создать такой приют и обеспечить его содержание в дальнейшем. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация с частным приютом будет разрешена в рамках действующего законодательства, - сообщили в мэрии города.

Что касается возможного роспуска собак, сотрудники администрации направили заявление в правоохранительные органы для проведения проверки.

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