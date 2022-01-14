22-летний житель Колы угнал чужую машину

Утром в дежурную часть полиции по Кольскому району пришел 26-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в дежурную часть полиции по Кольскому району пришел 26-летний мужчина. Он сообщил, что у него угнали автомобиль Audi, который был припаркован у дома на улице Кривошеева в Коле.

Полицейские составили ориентировку на угнанную машину и передали ее дежурным экипажам. Вскоре иномарку обнаружили. Она двигалась по дороге, в районе железнодорожного переезда машину остановили.

- За рулем угнанного авто находился 22-летний мужчина, проживающий в поселке Молочный. Они признался полицейским, что ему захотелось прокатиться и он взял чужой автомобиль, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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