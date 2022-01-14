Директор Кольской АЭС Василий Омельчук встретился с лучшими старшеклассниками Полярных Зорь

Руководители рассказали ученикам о производственных достижениях и успехах трудового коллектива. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Лучшие ученики школ г. Полярные Зори встретились с руководителями Заполярной атомной станции, а также побывали на экскурсии в машинном зале и увидели блочный щит управления. Отличникам представилась возможность задать интересующие вопросы о том, в какие вузы лучше поступать, о перспективах развития атомной энергетики, строительстве Кольской АЭС-2 и производстве водорода, а также о востребованных специальностях на станции.

«Я желаю вам не останавливаться на достигнутых высотах, получить достойное образование в лучших вузах страны, а после окончания университетов вернуться работать на Кольскую АЭС или устроиться на другие предприятия атомной отрасли», - произнес напутственные слова директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук. Отвечая на вопросы ребят, директор станции отметил, что между отличной учёбой в школе и эффективной производственной деятельностью существует прочная связь, именно такие целеустремленные, ответственные и дисциплинированные специалисты нужны в атомной отрасли. В завершении встречи Василий Омельчук вручил старшеклассникам памятные подарки.

Руководители рассказали ученикам о производственных достижениях и успехах трудового коллектива, месте предприятия в энергосистеме Мурманской области и Карелии, кадровой политике предприятия. Василий Омельчук особо подчеркнул роль Кольской АЭС в жизни города Полярные Зори и реализации социальных проектов.

Отличникам представилась возможность задать интересующие вопросы о том, в какие вузы лучше поступать. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Традиция новогоднего поздравления и напутствия лучших старшеклассников на Кольской АЭС существует более 20 лет. После познавательного общения с руководством и экскурсии ребята отправились на горнолыжный комплекс «Салма», где они смогли позаниматься спортом на свежем воздухе и сыграть в командную игру в снежки - юкигассен.

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