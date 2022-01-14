В ГЖИ рассказали подробности падения глыбы льда на машину в Мурманске

В Госжилинспекции рассказали подробности. Фото: Максим Филимонов / vk.com/maxpec

12 января на улице Бочкова в Мурманске на припаркованную у дома машину упала наледь. В Госжилинспекции рассказали подробности.

- По информации управляющей организации, сход наледи и снега произошел с крыши застекленного балкона. Собственник жилого помещения был уведомлен о необходимости очистки крыши балкона. Кроме того, вдоль фасада здания были натянуты сигнальные ленты. Управляющей организацией проводится постоянный мониторинг состояния крыш застекленных балконов, - уточнили в ГЖИ.

Напомним: ранее северянам разъясняли, кто должен убирать наледь с балконов.

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