На Мурманск обрушатся сильный ветер и метель

Северянам стоит приготовиться к непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 14 января, погода не порадует северян.

- По данным Мурманского УГМС, днем 14 января по Мурманской области и в Мурманске ожидаются сильный западный, северо-западный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: дорога на Териберку закрыта с 8 января, выбраться из села можно только в составе организованной колонны, вертолетом или вездеходом.

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