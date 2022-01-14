В Мурманской области началась массовая проверка водителей

В Кольском районе пройдет акция "Нетрезвый водитель". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ОГИБДД по Кольскому району сообщают, что 14 января пройдет массовая проверка "Нетрезвый водитель".

- Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять проверку водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении (ст. 264.1 УК РФ) сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей, а нарушитель рискует отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в ОГИБДД.

Также северяне сами могут рассказать о нетрезвых водителях, позвонив по телефонам: 02 или 112.

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