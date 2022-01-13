В Мурманске задержали насиловавшего детей мужчину

Уголовное дело о совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних направлено в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в Мурманске удалось раскрыть преступление шестилетней давности, которое было совершено против половой неприкосновенности двух детей - 8 и 9 лет.

- При осмотре места происшествия с применением современного мобильного источника криминалистического света обнаружены биологические следы, оставленные преступником. По результатам молекулярно-генетических экспертиз был установлен генотип преступника, - отметили в Следкоме.

В ходе следствия на причастность к совершению преступления проверили более 2 500 человек, провели свыше 300 генетических экспертиз.

В результате кропотливой работы подозреваемого нашли… в колонии. Туда его отправили за сбыт наркотиков.

Уголовное дело о совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних направлено в суд.

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