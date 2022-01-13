Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 января 2022 года составило 2831 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 января 2022 года - 2831 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В заполярном регионе приходится 275 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 122 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 93 151 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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