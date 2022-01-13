Следователи проверяют гибель сотрудника рудника в Ревде

Сейчас по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 января на территории рудника в Ревде произошло ЧП - здесь погиб один из сотрудников.
- В вертикальном уклоне рудного штрека обнаружено тело проходчика, 1975 года рождения, выполнявшего работы по подготовке забоя. Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не зафиксировано. Причиной смерти мужчины явилось отравление угарным газом, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
Сейчас по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru