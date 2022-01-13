Следователи проверяют гибель сотрудника рудника в Ревде

Сейчас по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 января на территории рудника в Ревде произошло ЧП - здесь погиб один из сотрудников.

- В вертикальном уклоне рудного штрека обнаружено тело проходчика, 1975 года рождения, выполнявшего работы по подготовке забоя. Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не зафиксировано. Причиной смерти мужчины явилось отравление угарным газом, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка.

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