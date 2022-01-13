Жители Мурманска жалуются на не расчищенные от снега дворы

Мурманские паблики в "ВКонтакте" пестрят просьбами от автолюбителей помочь им выдернуть застрявшие машины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 10 января губернатор Андрей Чибис отметил, что приближается потепление, поэтому коммунальным службам стоит оперативнее убирать снег во дворах.

Но последние на это отреагировали слабо, поэтому теперь от снежной каши страдают и пешеходы, и водители.

- Трактора у нас во дворе не было уже 2 недели. Легковушки застревают, колея страшная, - пожаловался "КП"-Мурманск" один из читателей.

Мурманские паблики в "ВКонтакте" пестрят просьбами автолюбителей помочь им выдернуть застрявшие машины.

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