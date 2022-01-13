В Мурманской области за новогодние праздники цена на капусту подскочила на 17,5%

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За первую неделю января в Мурманской области выросли цены на многие продукты. "Мурманскстат" рассказал, какие социально значимые продовольственные товары больше всего подорожали в Мурманске, Апатитах и Североморске за новогодние праздники.

- С 31 декабря по 10 января наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 17,5%), гречневую крупу (на 4,7%), морковь (на 4,4%), яблоки (на 2,9%), пшеничную муку (на 2,7%), шлифованный рис (на 2,4%), сливочное масло (на 2,1%), стерилизованное питьевое молоко (на 2%), - сообщили в ведомстве.

Снижение цен зафиксировано на охлажденные и мороженые куры (на 1,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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