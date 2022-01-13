В Кандалакше четвертый год подряд отменяют крещенские купания

Жителям Кандалакши из года в год не везет с крещенскими купаниями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Кандалакши из года в год не везет с крещенскими купаниями. Главную традицию этого праздника приходится отменять из-за недостаточной прочности льда.
В 2022 году город также останется без купаний. Сотрудники ГО и ЧС и ГИМС провели замеры и выяснили, что лед не выдержит большого скопления людей.
В ГУ МЧС России по Мурманской области напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещается.
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