В Кандалакше четвертый год подряд отменяют крещенские купания

Жителям Кандалакши из года в год не везет с крещенскими купаниями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Кандалакши из года в год не везет с крещенскими купаниями. Главную традицию этого праздника приходится отменять из-за недостаточной прочности льда.

В 2022 году город также останется без купаний. Сотрудники ГО и ЧС и ГИМС провели замеры и выяснили, что лед не выдержит большого скопления людей.

В ГУ МЧС России по Мурманской области напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута. Один из них начал работу 10 января (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru