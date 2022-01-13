В Мурманске открыта вакансия с зарплатой в 240 тысяч рублей

За последние две недели в Мурманской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За последние две недели в Мурманской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей. Об этом сообщили в компании hh.ru.

Самая выгодная вакансия открыта в Мурманске: машинисту погрузочно-доставочной машины готовы платить до 240 тысяч рублей. В топ-10 также вошли геодезист (130 тысяч рублей), менеджер по купле-продаже недвижимости, инженер по отчетности, заместитель генерального директора по экономике и финансам (по 200 тысяч), матрос (140 тысяч), водитель грузового автомобиля (130 тысяч), инженер по охране труда и технике безопасности и заведующий производством (по 150 тысяч), хирург (120 тысяч).

Напомним: средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 51 тысячу рублей.

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