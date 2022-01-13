Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет 51 тысячу рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в начале 2022 года составляет 51 000 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в начале 2022 года составляет 51 000 рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

- Это в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Мурманской области появилось более 100 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей, - говорят авторы исследования.

Напомним: средняя зарплата в Мурманской области составляет 73 тысячи рублей. Такие данные привели в правительстве региона.

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