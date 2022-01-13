Жителей и гостей Кировска предупреждают о спуске лавин в Хибинах

Нахождение людей в опасной зоне запрещается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают о принудительном спуске лавин в Кировске.

- 13 января с 18.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавиноопасной зоне Н (южный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»), - сообщили в спасательном ведомстве.

Нахождение людей в опасной зоне запрещается. При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

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