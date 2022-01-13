Любительницу синтетического наркотика из Мончегорска отправили на обязательные работы

Свою вину северянка признала, ранее проблем с законом у нее не было. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мончегорский городской суд вынес приговор северянке по "наркотической" статье. В октябре прошлого года она забрала из тайника 0,2454 грамма N-метилэфедрона. А это расценивается как значительный размер.

- Приобретенное наркотическое средство женщина стала незаконно с целью личного употребления хранить при себе, однако ее задержали сотрудники полиции, и наркотическое средство было у нее изъято, - сообщили в пресс-службе суда.

Свою вину северянка признала, ранее проблем с законом у нее не было. Учитывая это, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута. Один из них начал работу 10 января (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru