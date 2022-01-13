За 10 месяцев численность населения Мурманской области сократилась на 6,7 тысячи человек

Всего в Мурманскую область за это время прибыли 23 888 человек, а уехали из региона - 26 045.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает идти на убыль численность населения. Согласно данным "Мурманскстата", за 10 месяцев 2021 года регион лишился 6,7 тысячи жителей (0,9%). На 1 ноября у нас проживало 726,2 тысячи человек.
Всего в Мурманскую область за это время прибыли 23888 человек, а уехали из региона - 26045.
С января по октябрь в Мурманской области родились 5017 детей, что на 392 меньше, чем за тот же период 2020 года. Умерли 9482 человека.
В то же время увеличилось количество как браков, так и разводов. Женились 4018 человек, а развелись - 2955 человек.
Напомним: за три года Мурманская область потеряла по численности населения целый город. Регион покинули 15192 человека.
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