13 января отмечается День российской печати. Фото: АиФ-Мурманск

13 января отмечается День российской печати. Северянам рассказали, о чем писали первые газеты Мурманской области.

В Мурманской областной научной библиотеке хранятся печатные номера «Полярной правды» с 1938 года, а более ранние выпуски - с 1920-го года - можно увидеть в микрофильмах.

- «Полярная правда» рассказывала о жизни Мурманска в 20-е годы: о коммунальных проблемах, культурных событиях, а еще много было публикаций о том, что происходило в стране. Не все журналисты были профессионалами, поэтому некоторые статьи сегодня вызывают улыбку. В те годы публиковалось много объявлений, например, пропала коза и перечислены ее приметы или, наоборот, нашлась коза и если не будут найдены хозяева, то будут считать ее своей. Много объявлений было о продаже и покупке. А также журналисты писали о строительстве города и почтовых проблемах: с адресами были большие сложности - не было табличек с номерами домов и названиями улиц, - рассказала «АиФ-Мурманск» специалист отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки Елена Михайлова.

Почитать старые выпуски газет можно в зале «Русская Арктика».

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