Житель Апатитов избил жену рукояткой ножа

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летней жительнице Апатитов после ссоры с супругом пришлось обратиться за помощью в медучреждение. Медики зафиксировали у нее травму головы, которую квалифицировали как легкий вред здоровью.

- Полицейские установили, что женщина, будучи в квартире дома на улице Жемчужной, поссорилась со своим мужем. Разозлившись, мужчина взял в качестве убеждающего аргумента кухонный нож, вывел апатитчанку из квартиры в подъезд, где рукояткой ножа несколько раз ударил ее по голове, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый 51-летний житель Апатитов признался в содеянном.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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