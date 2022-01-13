В Териберку отправится организованная колонна

Подробности о состоянии дороги и формировании колонны можно узнать по телефону диспетчерской службы Мурманскавтодора 8(8152) 21-40-70. Фото: vk.com/my_teriberka

Дороги на Териберку и Туманный закрыты с 8 января. Для тех, кому очень надо попасть в эти населенные пункты или выехать оттуда, формируют колонны. Отправление ближайшей запланировано на 13.00 13 января.

- Колонна проедет в сопровождении спецтехники. После прибытия колонн к месту назначения будут сформированы колонны в обратном направлении, - сообщили в минтрансе Мурманской области. - "Мурманскавтодор" обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Напоминаем, что колонна не является туристическим трансфером. Это экстренная мера, которая применяется для доставки медикаментов и продовольствия, а также иной помощи жителям населенных пунктов, которые из-за метелей остались отрезанными от регионального центра.

Подробности о состоянии дороги и формировании колонны можно узнать по телефону диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

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