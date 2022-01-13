В Оленегорске пройдет фестиваль новогодней сказки «Морозко»

Гостей ждут в центре культуры и досуга «Полярная звезда». Фото: vk.com/morozkoolenegorsk

С 14 по 16 января в Оленегорске уже в пятый раз пройдет фестиваль новогодней сказки «Морозко». Гостей ждут в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

- В 2022 году участниками фестиваля станут творческие коллективы из Апатитов, Кандалакши, Полярного, Мурманска, Заозерска и других городов Заполярья. Зрителей ждет свыше 10 новогодних представлений и игровых программ. А кроме того, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, забег Дедов Морозов и уличная дискотека «Елка Magic Party!», - сообщили организаторы.

Почетными гостями фестиваля станут саамский Дед Мороз Мунь Каллса и Снегурочка Вэдз Нийта.

Напомним: фестиваль решили проводить, вдохновившись советским фильмом-сказкой «Морозко». Его в 1965 году в Оленегорске снял советский режиссер Александр Роу. Программа фестиваля включает в себя конкурс новогодних спектаклей, танцев и тематических игровых программ для детей, а также образовательные мероприятия для режиссеров, хореографов и педагогов дополнительного образования.

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