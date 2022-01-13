В Мурманске мужчины украли коробки с рыбой из разгружаемой фуры

В отделе полиции мужчины сознались в преступлении.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске двое мужчин украли из фуры коробки с замороженной рыбой и попытались увезти их на такси.
Северяне 31 года и 43 лет прогуливались по Мурманску, когда заметили возле одного из производственных помещений фуру. Убедившись, что рядом никого нет, а сигнализация отсутствует, они вскрыли машину и забрали несколько коробок с замороженной рыбой. Вывезти их они решили на такси.
- Когда злоумышленники ожидали авто, их заметили патрулировавшие улицу полицейские. Опознав их, как ранее судимых лиц, сотрудники полиции подозреваемых задержали. Они оперативно выяснили принадлежность имеющейся при подозреваемых собственности и факт ее хищения, затем доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
В отделе полиции мужчины сознались в преступлении. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы
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