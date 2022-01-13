В Мурманске мужчины украли коробки с рыбой из разгружаемой фуры

В отделе полиции мужчины сознались в преступлении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске двое мужчин украли из фуры коробки с замороженной рыбой и попытались увезти их на такси.

Северяне 31 года и 43 лет прогуливались по Мурманску, когда заметили возле одного из производственных помещений фуру. Убедившись, что рядом никого нет, а сигнализация отсутствует, они вскрыли машину и забрали несколько коробок с замороженной рыбой. Вывезти их они решили на такси.

- Когда злоумышленники ожидали авто, их заметили патрулировавшие улицу полицейские. Опознав их, как ранее судимых лиц, сотрудники полиции подозреваемых задержали. Они оперативно выяснили принадлежность имеющейся при подозреваемых собственности и факт ее хищения, затем доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отделе полиции мужчины сознались в преступлении. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута. Один из них начал работу 10 января (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru