В Мурманске вандалы испортили новые детские площадки

Специалисты Центра городского развития зафиксировали факты порчи имущества. Фото: vk.com/mingrad_mo

В Мурманске пара новых детских площадок подверглась атаке вандалов. Они разрисовали места для развлечений у домов № 7 на улице Беринга и № 21 на улице Капитана Копытова.

- Свои "автографы" нарушители оставили почти на каждом объекте. Специалисты Центра городского развития зафиксировали факты порчи имущества, составили акты, направили заявление в правоохранительные органы, - сообщили в минграде Мурманской области.

Эти детские площадки были построены в 2021 году по комплексной программе развития и благоустройства "Наш Мурманск".

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