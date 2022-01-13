В Мурманске вандалы испортили новые детские площадки

Специалисты Центра городского развития зафиксировали факты порчи имущества. Фото: vk.com/mingrad_mo
В Мурманске пара новых детских площадок подверглась атаке вандалов. Они разрисовали места для развлечений у домов № 7 на улице Беринга и № 21 на улице Капитана Копытова.
- Свои "автографы" нарушители оставили почти на каждом объекте. Специалисты Центра городского развития зафиксировали факты порчи имущества, составили акты, направили заявление в правоохранительные органы, - сообщили в минграде Мурманской области.
Эти детские площадки были построены в 2021 году по комплексной программе развития и благоустройства "Наш Мурманск".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута. Один из них начал работу 10 января (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru