Падение глыбы льда на машину в Мурманске сняли на видео

Владельцу остается только подавать иск на управляющую компанию, которая вовремя не почистила кровлю. Фото: Максим Филимонов / vk.com/maxpec

Северяне уже не первую неделю жалуются на сосульки, опасно свисающие с крыш. И не зря. На улице Бочкова в Мурманске с кровли упала наледь, угодив прямо на припаркованную рядом машину.

В такой ситуации остается порадоваться, что масса упала не на человека, потому что даже авто изрядно пострадало, а прохожий точно бы получил тяжелые травмы.

Владельцу остается только подать иск на управляющую компанию, которая вовремя не почистила кровлю.

Напомним: житель Ревды отсудил у управляющей компании ущерб за упавшую глыбу льда на его авто. Снежно-ледяная масса свалилась с кровли козырька, установленного на балконе.

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