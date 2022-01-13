В Териберке построят рыбацкую деревню

В Териберке появится рыбацкая деревня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области насчитывается свыше 100 резидентов АЗРФ. На днях их стало на четыре больше.

Так, одна из компаний планирует построить в Териберке рыбацкую деревню с местами для размещения рыболовной оснастки, зоной отдыха и рыбным аутлетом. Благодаря этому появится 10 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит 80 миллионов.

Еще 10 миллионов потратит "Снежная деревня" на строительство многофункционального туристического комплекса в Кировске.

- В Кандалакше построят мини-гостиницу в Кандалакше за 4 миллиона рублей, откроется 3 новых рабочих места. Другая компания в Кировске откроет производственный цех для выполнения сварочных работ для предоставления услуг по сборке, ремонту, реконструкции металлоконструкций и техники, используемой в горнодобывающей промышленности. Объем инвестиций – 15 миллионов рублей, будет создано 24 рабочих места, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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