Летом 2021 года в двух районах Мурманской области впервые плодоносили редкие для Севера деревья

Садоводы считают, что секрет успеха — в сортах, адаптированных для Крайнего Севера. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году в Мурманской области зафиксировали обильный урожай ягод, которому не помешал даже суровый климат Севера. Справедливости ради стоит отметить, что минувшее лето было довольно теплым, что только способствует хорошему плодоношению.

Как сообщили в "Мурманскстате", согласно сельскохозяйственной микропереписи, которая проводилась с августа по сентябрь, летом в Кандалакшском и Терском районах впервые принесли плоды редкие для нашего региона вишневые и сливовые деревья. До этого они давали только цвет.

Также владельцы личных хозяйств в Кольском районе собрали хороший урожай спелой клубники и черной смородины. Он в несколько раз превысил объемы 2020 года. Садоводы считают, что секрет успеха — в сортах, адаптированных для Крайнего Севера.

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